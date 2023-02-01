Xiaomi готовит к релизу планшет Pad 6

Для большинства пользователей планшетов не от компании Apple просто не существует — это надёжное устройство, которое за свои деньги предоставляет предостаточно возможностей для работы, отдыха и даже учёбы. Правда, не у всех есть деньги на покупку планшета от данного производителя, так как всё же планшеты iPad даже в базовой комплектации стоят иногда слишком дорого. И в сегменте, где планшеты более доступные, на текущий момент просто нет единого лидера — там есть масса планшетов от китайских брендов, которые делают акцент на доступность, а значит и дешевую сборку, слабые комплектующие и всё в таком духе. Но планшет Xiaomi Pad 6, теоретически, должен эту ситуацию исправить — он будет доступным, но при этом качественным и производительным.

Начать стоит с того, что производитель планирует решить главную проблему доступных планшетов — дисплей. Мы привыкли, что доступные планшеты обычно предоставляют просто ужасные дисплей с низким разрешением, хотя на рынке уже давно существует масса классных экранов начального уровня. Также производитель обещает использовать производительный процессор среднего класса, что не может не радовать, и его возможностей должно хватить для видеоигр, приложений разного рода и не только. К сожалению, на текущий момент у нас нет точных характеристик устройства — есть только слухи от инсайдеров, но они сильно отличаются друг от друга и не дают полной картины происходящего. Вероятно, придётся немного подождать официальной презентации.
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