Xiaomi не готовит Mi Pad

На рынке планшетных компьютеров сейчас происходят достаточно странные вещи, так как никто не может конкурировать с яблочными планшетами. Конечно, есть некоторые потуги со стороны китайских конкурентов, но и они достаточно быстро уходят за горизонт в попытках продать хотя бы то, что произвели. Более того, компания Xiaomi вовсе заявила, что не будет в ближайшем будущем производить планшеты Mi Pad, так как это не очень выгодно и их все равно никто не покупает. Современному пользователю достаточно получить смартфон с большой диагональю, чтобы получать тот контент, который ему действительно нужен и интересен. Это могут быть фильмы, сериалы, игры, книги. Для этого не нужно покупать планшет и именно из-за этого Xiaomi отказалась от гаджета.