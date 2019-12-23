Xiaomi отлично продает телевизоры

Какое-то время назад, когда компания Xiaomi только начинала продавать свои умные телевизоры, многие пользователи относились к этому довольно пренебрежительно. Ведь это компания, которая продает смартфоны бюджетного уровня. Теперь ситуация изменилась в корне, так как производитель выпускает достаточно хорошие телевизоры с приличной стоимостью и достаточно высоким качеством картинки. Аналитики рынка ТВ даже сообщают, что такого рода телевизоры уже сейчас бьют все рекорды продаж, ведь пользователи готовы отдавать предпочтение недорогому решению от известного бренда вместо покупки дорожащего телевизора от более известной компании. И это важное изменение, ведь теперь пользователи могут выбирать и экономить деньги.