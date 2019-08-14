Xiaomi представила новой видеорегистратор

Встроенный G-сенсор позволяет начать запись при столкновении, даже если машина припаркована и регистратор находится в спящем режиме. Устройство сохраняет видеоматериал дорожного инцидента отдельно от записей, ведущихся в постоянном режиме поверх уже отснятого материала. Предусмотрен и Wi-Fi модуль, который позволяет загружать и просматривать ранее записанные видео на смартфоне.Smart Car DVR 2 оснащён сенсором OmniVision с разрешением 2560х1600 пикселей, светосильной (f/1.8) оптикой и углом обзора 140°. «Сердцем» видеорегистратора стал процессор HiSilicon Hi3556V200 — по заявлению производителя, он способен обеспечить степень сжатия на 30% больше сравнительно с традиционным декодированием H.264.Гаджет примечателен списком характеристик, включающих широкий угол обзора камеры и продвинутый алгоритм сжатия и возможность быстрой передачи видеозаписей на смартфон.Стоимость модели составит 42 доллара.