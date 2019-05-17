Xiaomi представила пауэрбанк — LOVExtend за $7

Компания Xiaomi представила на своей краудфандинговой платформе Youpin необычный гаджет от компании Youle Life — LOVExtend.

Это устройство 3-в-1, напоминающее с виду небольшой цилиндр, которое легко поместится в кармане. Его можно использовать как внешний аккумулятор для зарядки смартфонов, фонарик и ручку для пакетов и сумок!

Конечно, самой интересной функцией стала последняя, поэтому с нее и начнем. Все знают то неприятное ощущение, когда ручки тяжелых пакетов режут руки. Так вот, ребята из Youle Life позаботились о вас и предлагают использовать для сумок пауэрбанк. На устройстве есть специальная задвижка, открывая которую, внутрь можно вставить ручки пакетов и безболезненно донести покупки до дома. Но сильно не переусердствуйте — LOVExtend выдерживает до 10 кг груза (булка хлеба, картошка и полторушка точно влезут).

А если вы бежите с этим пакетом ночью из круглосуточного ларька — вам пригодится фонарик. Мощность освещения 30LX. Этого хватит, чтобы обеспечить видимость в радиусе одного метра. И, наконец, самая скучная функция — пауэрбанк. Емкость батареи 3000 мАч, зарядить можно не только смартфон, но и любой другой гаджет. На полную зарядку аккумулятора уходит около 4 часов.

Стоит пауэрбанк всего $7, поэтому он точно станет хитом продаж, несмотря на некоторые сомнительные возможности.