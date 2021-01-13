Xiaomi представила розетку MIJIA Smart Wall Socket

Помимо смартфонов, Xiaomi хорошо известна своими экосистемными продуктами, созданными для умного дома. Компания продает широкий спектр продуктов IoT под собственным брендом, а также продукты других брендов на своей платформе. Теперь компания занимается краудфандингом нового устройства под названием MIJIA Smart Wall Socket в своей родной стране, Китае. Как следует из названия, новая розетка MIJIA Smart Wall предназначена для преобразования любого обычного устройства в умное. Для этого пользователям придется заменить любую традиционную розетку в доме на этот продукт. После подключения пользователь может контролировать работу каждой розетки, получать информацию о потреблении энергии или отключать работу розетки удаленно.

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Xiaomi представила розетку MIJIA Smart Wall Socket

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