YI Horizon VR180 создавали вместе с Google

Компания Google вместе с YI выпустила новую камеру YI Horizon VR180, которая, как несложно догадаться, будет снимать видео по формату компании Google под названием VR180. Этот формат разработан специально для съемки видео в VR, формат подразумевает съемку в 5,7К на 30 кадрах в секунду. Качество картинки приличное, снимать видео удобно из-за компактных размеров камеры, плюс вы всегда можете ее закрепить где-то или носить на штативе. Благодаря поддержке компании Google и популярности продуктов YI, можно говорить с уверенностью о том, что эта новинка заинтересует пользователей. Все же, гаджеты такого плана очень интересны для тех, кто снимает контент нового поколения и если гаджет будут отдавать за адекватные деньги, то почему нет? Пока что стоимость камеры не называется, к сожалению.