Yangtze Memory начинает массовое производство 64-слойной 3D NAND Flash памяти

Yangtze Memory Technologies (YMTC), китайская государственная полупроводниковая компания, основанная в 2016 году в рамках усилий правительства Китая по технологической независимости, начала массовое производство 64-слойных чипов флэш-памяти 3D NAND со скоростью от 100 000 до 150 000 единиц в месяц. 64-слойные 3D NAND-чипы основаны на собственной внутренней архитектуре Xtracking от YMTC. Компания уже разрабатывает 128-слойный 3D NAND flash чип и 96-слойный.

Возможности YMTC будут увеличены за счет нового завода, построенного его материнской компанией Tsinghua Unigroup. Tsinghua - государственная компания, которая владеет контрольным пакетом акций YMTC и владеет 51 процентом акций, и является бенефициаром Национального инвестиционного фонда полупроводниковой промышленности Китая. Когда он выйдет в эксплуатацию в 2021-22 годах, новый завод в Tsinghua, расположенный в Чэнду, увеличит пропускную способность YMTC на дополнительные 100 000 12-дюймовых пластин в месяц. Существующий завод в Нанкине также получит расширение мощностей.