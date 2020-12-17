Yeelight представила интеллектуальную светодиодную лампу M2

Приличное освещение может изменить все настроение и атмосферу в помещении, но умный свет может добавить удовольствия и удобства. Это позволяет управлять яркостью, мощностью и цветом просто с помощью голосового управления.

Yeelight - один из ведущих мировых брендов интеллектуального освещения, который недавно вывел эту концепцию на новый уровень, представив новый продукт Smart LED Bulb M2 (Color). Лампа работает на основе бесшовной настройки Google и активируется функцией бесшовной настройки в приложении Google Home.

Умная светодиодная лампа Yeelight M2 - одна из первых умных ламп, которая поддерживает бесшовную настройку в приложении Google Home. С помощью голоса можно управлять яркостью, включением/выключением света или же изменять цвет. Бесшовная настройка позволяет легко настраивать устройства Smart Home в приложении Google Home без необходимости загружать другое приложение для связи или покупки стороннего концентратора.

Для бесшовной установки пользователю потребуется устройство с поддержкой Google Assistant, такое как Google Nest Mini или Google Nest Hub. Умная светодиодная лампа Yeelight M2, являющаяся лампой Bluetooth, имеет внешний доступ с помощью устройств с поддержкой Google Assistant.

По словам Эрика Цзяна, основателя и генерального директора Yeelight, Smart LED Bulb M2 предназначена для работы с Hey Google, чтобы дать пользователям возможность управлять им с помощью голосовых команд, что позволит им получать удовольствие и удобно при использовании умных ламп.