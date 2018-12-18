Yeston показала карту Radeon RX 590 Game Ace

Компания Yeston официально представила видеокарту Radeon RX 590 Game Ace, которая выглядит крайне привлекательно. У нее кожух системы охлаждения состоит из нескольких элементов, которые смотрятся крайне привлекательно, а верхняя часть вовсе выполнена из фиолетового материала. Это очень необычно, на рынке видеокарт этот цвет не пользуется большим спросом и популярностью. Конечно же, без подсветки видеокарты тоже не обошлось — внутри установлены светодиоды, которые будут освещать ваш корпус и делать его более привлекательным. Отличное решение для тех, кто хотел стильную видеокарту с необычным дизайном, да и сама модель карты производительная и за свои деньги выдает просто колоссальную мощность. Думаю, у Radeon RX 590 Game Ace есть шансы на успех.