YouTube готовит функцию интеграции в Discord

Discord начал тестирование функции под названием «Смотреть вместе», которая позволяет пользователям создавать плейлисты из видео YouTube, которые они затем могут смотреть прямо на платформе чата. Впервые эта функция была замечена The Verge, но в настоящее время она доступна только закрытой группе пользователей, так что любой желающий попробовать разработку не сможет. Тем не менее, как сообщается журналистами сразу нескольких изданий, компания планирует представить режим более широкому сообществу Discord к концу октября. Пользователи смогут добавить видео в очередь сервера, выполнив поиск напрямую через включенный интерфейс или вставив ссылку с YouTube. «Как компания, основанная на инновациях, мы всегда экспериментируем и создаем вещи, которые, по нашему мнению, понравятся нашим пользователям», — сказал изданию Engadget представитель Discord. «Сейчас нам больше не чем поделиться, но следите за обновлениями».

Стоит напомнить, что данная интеграция происходит всего через несколько недель после того, как YouTube отправил письма о прекращении работы музыкальных ботов Groovy Bot и Rythm, одних из самых популярных инструментов для воспроизведения музыки с YouTube, Spotify и других потоковых сервисов непосредственно через Discord. Теперь оба бота недоступны и послушать музыку на платформе не выйдет. Как отмечает The Verge, компания Google уже тестировала функцию, аналогичную Watch Together, в начале года, но в итоге временно отложила ее.