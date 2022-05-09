ZALMAN представила премиальные радиаторы для памяти ZALMAN ARGB

Компания ZALMAN представила ZM_MH10, специальный набор радиаторов для модулей памяти, совместимый со стандартными типами памяти ПК (модули DDR5 и DDR4 UDIMM стандартной высоты).

Это должно пригодиться тем, кто покупает наборы памяти DDR5 начального уровня, которые представляют собой «голые» модули (без какой-либо формы охлаждения). Его конструкция включает в себя две пластины из алюминиево-магниевого сплава толщиной 1 мм, соединенные сверху, на которых находится крошечная печатная плата с шестью адресуемыми RGB-светодиодами, освещающими морозно-белый рассеиватель из АБС-пластика.

Плата освещения подключается к стандартному 3-контактному входу 5 В ARGB. Пластины теплоотвода поставляются с термопрокладками толщиной 1 мм и 0,3 мм. Обе пластины имеют термопрокладки, поэтому их можно использовать как с одноранговыми, так и с двухранговыми модулями DIMM (с чипами DRAM на обеих сторонах печатной платы). Для DDR5 рекомендуются более тонкие термопрокладки толщиной 0,3 мм из-за выпуклых компонентов PMIC в центре модуля DIMM. Каждый набор ZM_MH10 охватывает один модуль DIMM и имеет размеры 137 мм x 8,5 мм x 40 мм (ШxГxВ) и весит 55 г. Компания не раскрыла цены.

Silicon Power представила модули памяти DDR5 SODIMM…
Silicon Power представила модули памяти DDR5 SODIMMSilicon Power выпускает новейший модуль памяти SODIMM для ноутбуков стандарта DDR5. Благодаря передовой т…
KIOXIA отмечает 35-летие с момента изобретения флэш-памяти N…
KIOXIA отмечает 35-летие с момента изобретения флэш-памяти NЧто общего у MP3-плееров 1990-х годов и современных смартфонов? Ни то, ни другое не существовало бы, если…
Представлена игровая память V-Color Manta XPrism RGB DDR5 с …
Представлена игровая память V-Color Manta XPrism RGB DDR5 с V-Color объявила о выпуске новых комплектов игровой памяти Manta XPrism RGB DDR5, которые поддерживают ск…
Team Group выпустила память ELITE SO-DIMM DDR5…
Team Group выпустила память ELITE SO-DIMM DDR5Сегодня TEAMGROUP выпустила стандартную память ELITE SO-DIMM DDR5, которая работает на совершенно новой с…
AMD Ryzen 7000 «Raphael» будет поставляться со встроенной по…
AMD Ryzen 7000 «Raphael» будет поставляться со встроенной поОжидаемые процессоры AMD Socket AM5 Ryzen 7000-й серии «Raphael» для настольных ПК будут поставляться со …
Цены на флэш-память NAND вырастут на 5-10% во втором квартал…
Цены на флэш-память NAND вырастут на 5-10% во втором кварталWDC недавно заявила, что в конце января некоторые материалы были загрязнены на производственных линиях фл…
Colorful выпустила память CVN Guardian DDR5 с частотой до 60…
Colorful выпустила память CVN Guardian DDR5 с частотой до 60Компания Colorful представила новейшую память CVN Guardian DDR5 для новейших процессоров Intel Core 12-го…
Samsung демонстрирует новый стандарт памяти UFS 4.0…
Samsung демонстрирует новый стандарт памяти UFS 4.0Компания Samsung демонстрирует новый стандарт памяти UFS 4.0. В Samsung UFS 4.0 используется флэш-память …
Обзор Goodram IRDM PRO DDR4 PITCH BLACK (IRP-4000D4V64L18S/16GDC). Быстрая оперативная память без подсветкиОбзор Goodram IRDM PRO DDR4 PITCH BLACK (IRP-4000D4V64L18S/16GDC). Быстрая оперативная память без подсветки
Обзор и тесты PNY XLR8 Gaming EPIC-X RGB 32GB DDR4-3600 (MD32GK2D4360018XRGB). Разгон до 4200 МГцОбзор и тесты PNY XLR8 Gaming EPIC-X RGB 32GB DDR4-3600 (MD32GK2D4360018XRGB). Разгон до 4200 МГц
Обзор Kingston FURY Beast DDR5-4800 (KF548C38BBK2-32). Тесты оперативной памяти, разгон и сравнениеОбзор Kingston FURY Beast DDR5-4800 (KF548C38BBK2-32). Тесты оперативной памяти, разгон и сравнение
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor