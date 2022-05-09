ZALMAN представила премиальные радиаторы для памяти ZALMAN ARGB

Компания ZALMAN представила ZM_MH10, специальный набор радиаторов для модулей памяти, совместимый со стандартными типами памяти ПК (модули DDR5 и DDR4 UDIMM стандартной высоты).

Это должно пригодиться тем, кто покупает наборы памяти DDR5 начального уровня, которые представляют собой «голые» модули (без какой-либо формы охлаждения). Его конструкция включает в себя две пластины из алюминиево-магниевого сплава толщиной 1 мм, соединенные сверху, на которых находится крошечная печатная плата с шестью адресуемыми RGB-светодиодами, освещающими морозно-белый рассеиватель из АБС-пластика.

Плата освещения подключается к стандартному 3-контактному входу 5 В ARGB. Пластины теплоотвода поставляются с термопрокладками толщиной 1 мм и 0,3 мм. Обе пластины имеют термопрокладки, поэтому их можно использовать как с одноранговыми, так и с двухранговыми модулями DIMM (с чипами DRAM на обеих сторонах печатной платы). Для DDR5 рекомендуются более тонкие термопрокладки толщиной 0,3 мм из-за выпуклых компонентов PMIC в центре модуля DIMM. Каждый набор ZM_MH10 охватывает один модуль DIMM и имеет размеры 137 мм x 8,5 мм x 40 мм (ШxГxВ) и весит 55 г. Компания не раскрыла цены.