ZOTAC представила видеокарты GeForce RTX 30 линейки PGF

Компания ZOTAC расширяет ассортимент видеокарт GeForce RTX 30 представив новую линейку PGF, представленную моделями RTX 3090, RTX 3080, RTX 3070 и RTX 3060 Ti. Видеокарты будут поставляться на территории Китая.

Видеокарты ZOTAC GeForce RTX 30 линейки PGF основаны на архитектуре "Ampere". Они занимают три слота PCIe расширений, оснащены новой системой охлаждения состоящая из массивного радиатора с тепловыми трубками, тремя вентиляторами и задней металлической пластиной. Видеокарты имеют идентичные размеры.

Линейка видеокарты PGF обеспечивает не только стильный дизайн, но и высокую производительность в играх на максимальных настройках в 4K и 8K (RTX 3090). Видеокарты оснащены подсветкой. Все модели получат заводской разгон.

Ожидается, что ZOTAC GeForce RTX 30 PGF поступит на рынок Китая в январе 2021 года.

Комментарии и отзывы ZOTAC GeForce RTX 30 PGF
Обзоры:
Обзор ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 OC 10GB (ROG-STRIX-RTX3080-O10G-GAMING). Тест видеокарты и сравнение с RTX 2080 TiОбзор ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 OC 10GB (ROG-STRIX-RTX3080-O10G-GAMING). Тест видеокарты и сравнение с RTX 2080 Ti
Обзор Palit GeForce RTX 3090 GamingPro OC (NED3090S19SB-132BA). Тесты видеокарты в 8К-разрешенииОбзор Palit GeForce RTX 3090 GamingPro OC (NED3090S19SB-132BA). Тесты видеокарты в 8К-разрешении
Обзор ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 OC 8GB (TUF-RTX3070-O8G-GAMING). Тест видеокарты Full HD и 4KОбзор ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 OC 8GB (TUF-RTX3070-O8G-GAMING). Тест видеокарты Full HD и 4K
Новости:
Первые обзоры AMD Radeon RX 6900 XT

Сегодня появились первые тесты новых видеокарт AMD Radeon RX 6900 XT, которые являются флагманскими устро...
Поставки видеокарты PowerColor Radeon RX 6900 XT Red Devil начнутся с 17 декабря

Компания PowerColor представила видеокарту серии Radeon RX 6900 XT Red Devil, а также лимитированное изда...
Карта ASUS ROG Strix GeForce RTX 3090 GUNDAM оценена в $2600

Компания ASUS представила топовую видеокарту GeForce RTX 3090 GUNDAM, которая посвящена сорокалетнему юби...
Обзор Thermaltake Pure Duo 12 ARGB (CL-F097-PL12SW-A). Недорогие вентиляторы с подсветкойОбзор Thermaltake Pure Duo 12 ARGB (CL-F097-PL12SW-A). Недорогие вентиляторы с подсветкой
Обзор Silicon Power UD70. Быстрый М.2 диск с 5-летней гарантиейОбзор Silicon Power UD70. Быстрый М.2 диск с 5-летней гарантией
Обзор Clever&Clean AQUA Light. Робот-пылесос с влажной уборкой и голосовым управления АлисойОбзор Clever&Clean AQUA Light. Робот-пылесос с влажной уборкой и голосовым управления Алисой
Обзор Xiaomi Mi 10T Pro 8/256GB. Флагманский смартфон с экраном 144 ГцОбзор Xiaomi Mi 10T Pro 8/256GB. Флагманский смартфон с экраном 144 Гц
Обзор Midea VCR09B. Робот-пылесос с влажной уборкой и Wi-FiОбзор Midea VCR09B. Робот-пылесос с влажной уборкой и Wi-Fi
ZTE Blade 20 Pro 5G поставляется с изогн...
ZTE Blade 20 Pro 5G поставляется с изогнZTE Blade 20 Pro 5G был анонсирован в Китае. ZTE сосредоточилась на дизайне смартфона среднего класса, сд...
Mortal Kombat 11 получает набор скинов п...
Mortal Kombat 11 получает набор скинов пWarner Bros.Games и NetherRealm Studios выпустила набор скинов по мотивам фильма "Смертельная битва" 1995...
Состоялся официальный анонс смартфона Ho...
Состоялся официальный анонс смартфона HoHonor 10X Lite официально анонсирован в России и доступен для предварительного заказа до 19 ноября. Honor...
В Китае представлен новый смартфон ZTE V...
В Китае представлен новый смартфон ZTE VZTE анонсировала новый смартфон ZTE V2020 5G. Он оснащается 6,53 дюймовым ЖК-дисплеем и предлагает перфор...
Смартфоны vivo и iQOO получат обновление...
Смартфоны vivo и iQOO получат обновлениеКомпания vivo анонсировала свой новый скин для Android под названием OriginOS. ...
ELARI представила три новых роботов-пыле...
ELARI представила три новых роботов-пылеELARI расширяет спектр инновационных устройств для управления умным домом. Роботы-пылесосы нового поколен...
Идеальный чехол для iPad...
Идеальный чехол для iPadОчень часто пользователи спрашивают нас о том, как выбрать ...
Ноутбук Acer Aspire 5 получит APU AMD Ry...
Ноутбук Acer Aspire 5 получит APU AMD RyНа сайте Acer обнаружились сведения о ноутбуке Acer Aspire 5, который построен на гибридном процессоре AM...
Представлена проводная игровая гарнитура...
Представлена проводная игровая гарнитураSharkoon представила проводную игровую гарнитуру RUSH ER30. Это четвертая по счету гарнитура в серии. ...
Palit показала новую видеокарту GeForce ...
Palit показала новую видеокарту GeForce Уже почти все производитель продемонстрировали новые решения RTX 3070, что относится и к Palit GameRock и...
Компания Samsung официально анонсировала...
Компания Samsung официально анонсировалаКомпания Samsung официально анонсировала складной смартфон Galaxy W21 5G в Китае. ...
NVIDIA RTX 3070 не справляется с 4К...
NVIDIA RTX 3070 не справляется с 4КДо журналистов добрались первые видеокарты NVIDIA RTX 3070, на которые сразу же провели обзор и опубликов...
Обзор Motorola Moto E7 Plus 64GB. Лучший смартфон 2020 до 10000?Обзор Motorola Moto E7 Plus 64GB. Лучший смартфон 2020 до 10000?
Обзор Intel NUC 10 (BXNUC10I7FNH2). Неттоп с Intel Core i7-10710UОбзор Intel NUC 10 (BXNUC10I7FNH2). Неттоп с Intel Core i7-10710U
Обзор Fractal Design Meshify 2 XL (FD-C-MES2X-02). Корпус Full-Tower с эффективным охлаждениемОбзор Fractal Design Meshify 2 XL (FD-C-MES2X-02). Корпус Full-Tower с эффективным охлаждением
Обзор умная кормушка Petoneer Nutri Feeder и поилка-фонтан Fresco UltraОбзор умная кормушка Petoneer Nutri Feeder и поилка-фонтан Fresco Ultra
Обзор CARCAM Z8. Видеорегистратор в форме зеркала с двухканальной съемкойОбзор CARCAM Z8. Видеорегистратор в форме зеркала с двухканальной съемкой
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor