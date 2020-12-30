ZOTAC представила видеокарты GeForce RTX 30 линейки PGF

Компания ZOTAC расширяет ассортимент видеокарт GeForce RTX 30 представив новую линейку PGF, представленную моделями RTX 3090, RTX 3080, RTX 3070 и RTX 3060 Ti. Видеокарты будут поставляться на территории Китая.

Видеокарты ZOTAC GeForce RTX 30 линейки PGF основаны на архитектуре "Ampere". Они занимают три слота PCIe расширений, оснащены новой системой охлаждения состоящая из массивного радиатора с тепловыми трубками, тремя вентиляторами и задней металлической пластиной. Видеокарты имеют идентичные размеры.

Линейка видеокарты PGF обеспечивает не только стильный дизайн, но и высокую производительность в играх на максимальных настройках в 4K и 8K (RTX 3090). Видеокарты оснащены подсветкой. Все модели получат заводской разгон.

Ожидается, что ZOTAC GeForce RTX 30 PGF поступит на рынок Китая в январе 2021 года.