ZOTAC представила видеокарту GeForce RTX 3060 Ti серии Twin Edge

Видеокарты GeForce RTX 3060 Ti обеспечивают потрясающий игровой процесс с разрешением 1080p и 1440p по цене всего от 399 долларов.

Серия ZOTAC GAMING GeForce RTX 3060 Ti представлена двумя моделями Twin Edge OC и Twin Edge. Версия Twin Edge OC будет иметь повышенные частоты благодаря заводскому разгону. Длина видеокарт составляет 222 мм.

Видеокарта оснащена утилитой FireStorm Utility, с помощью которой вы сможете настроить частоты, скорость вращения вентиляторов и многое другое.

Видеокарты получили улучшенное охлаждение с широким радиатором и четырьмя тепловыми трубками. Два 90 мм вентиляторы оснащены функцией остановки FREEZE.

На задней панели расположены три разъема DisplayPort 1.4a и один разъем HDMI 2.1. Для питания видеокарт потребуется 8-контактный разъем питания, TDP моделей около 200 Вт.

Комментарии и отзывы ZOTAC GeForce RTX 3060 Ti Twin Edge
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