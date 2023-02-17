ZTE готовит к релизу Nubia Pad 3D

Примерно месяц назад на просторах сети появилась новость от инсайдеров о том, что компания ZTE планирует представить миру уникальный в своём роде планшет, но тогда никто не мог понять, в чём же будет заключаться эта уникальность. Дело в том, что планшет на Android даже с очень высокой производительностью всё равно не может похвастаться чем-то уникальным, ведь на рынке подобных устройств очень и очень много. Теперь же оказалось, что устройство получило название ZTE Nubia Pad 3D, этот гаджет представят уже 28 февраля в рамках MWC, и главная фишка этого планшета в возможности демонстрировать 3D-контент без использования специальной аппаратуры. То есть пользователь просто берёт и смотрит на дисплей, получая доступ к объёмному контенту.

На самом деле на рынке сейчас уже есть несколько вариантов аналогичных устройств — есть, например, дисплеи, которые выводят объёмное изображение без необходимости носить очки или что-то в таком духе для просмотра контента. Проблема только в том, что на текущий момент на рынке не такого уж большого объёма контента, который бы позволил пользователю наслаждаться уникальной функцией планшетного компьютера ZTE Nubia Pad 3D. Некоторые видеоигры позволяют выводить объёмный контент, но они очень простые и не привлекают такой уж приличной графикой, плюс можно будет смотреть на объёмные фигуры, парящие в воздухе. Всё, на этом контент, пригодный для использования, просто заканчивается. Но мы ждём релиза новинки с огромным нетерпением.
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