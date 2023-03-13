Защищенный планшет Doogee R10 получит 2K-экран

Авторитетное издание GSM Arena поделилось характеристиками и качественным рендером защищенного планшета Doogee R10, который еще не был представлен официально. Итак, устройству прочат 10,36-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2K, 6-нанометровую 8-ядерную платформу MediaTek Helio G99 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, основную и фронтальную камеры с модулями разрешением 20 Мп и 16 Мп соответственно, слот для карты памяти microSD, адаптеры беспроводной связи Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6, поддержку сотовых сетей LTE, батарею ёмкостью 10800 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 18 Вт, защиту от воды и пыли, а также прочность по стандарту MIL-STD-810H. Ориентировочная цена пока не раскрывается, но вряд ли планшет окажется дорогим.

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