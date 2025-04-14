Защищенный планшет Samsung Galaxy Tab Active5 Pro оценили в 810 евро

Компания Samsung объявила о выходе защищенного планшета Galaxy Tab Active5 Pro, который основан на 4-нанометровом процессоре Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3. Новинка также получила 10,1-дюймовый дисплей TFT LCD с разрешением 1920:1200 точек, кадровой частотой 120 Гц, яркостью 600 нит, защитным стеклом Corning Gorilla Glass Victus+, поддержкой стилуса S Pen и поддержкой работы в перчатках, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 ГБ или 256 ГБ флеш-памяти, батарею ёмкостью 10100 мАч с функцией горячей замены и режимом No Battery Mode, зарядку через порт USB-C (3.2) или Pogo Pin, считыватель NFC через экран, модем 5G (Sub-6), адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.4 и GNSS, стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos, 12-Мп основную и 8-Мп селфи-камеры, корпус с прочностью по стандарту MIL-STD-810H и защиту от пыли и воды в соответствии со степенью IP68. Планшет появится в продаже до конца месяца по цене от 810 евро.

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