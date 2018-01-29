Защита от Meltdown и Spectre будет

Глава компании Intel заявил, что модели процессоров с защитой от Meltdown и Spectre выйдут к концу 2018 года и это немного разочаровало пользователей. Да, с одной стороны архитектура процессоров разрабатывается достаточно долго и то, что за год производитель сможет полностью переработать свой процессор - крутая новость, которая заслуживает уважения. С другой стороны, целый год можно смело не покупать новое поколение процессоров, так как уязвимость пусть и точечная, но она есть и покупать процессор за громадные деньги, дабы потом еще переживать о взломе - не самая лучшая идея, как мне кажется. Плюс, как показала практика, процессорами с защитой будут новые поколения процессоров, тогда как предыдущие просто спишут. И, это значит, что будут опять дорогущие материнские платы, которые стоят в два раза дороже обычного.