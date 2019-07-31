За июль через блокчейн-платформу S7 Airlines и Альфа-банка проволи операций на $1 млн

S7 Airlines, участник глобального авиационного альянса oneworld®, в партнерстве с Альфа-банком развивает собственную инновационную блокчейн-платформу. В июле объем расчетов с агентами через блокчейн-платформу превысил $1 миллион.«Благодаря новой технологии агентам стало проще работать с авиакомпанией напрямую, что позволило нам расширить собственную сеть продаж S7 Airlines. В течение этого года к платформе планируется подключить первых онлайн-агентов, которые работают по стандарту NDC», - отметила директор по продажам S7 Group Екатерина Дмитрук.S7 Airlines продала первый в мире авиабилет при помощи подключения к банковской системе через блокчейн в июле 2017 года. Приватный блокчейн был построен на базе протокола Ethereum. Это первый проект, в котором была создана инфраструктура для проведения платежей в постоянном режиме, - от системы бронирования билетов до системы проведения платежей банка. Внедрение платформы позволило увеличить скорость расчетов и сократить бумажный документооборот, при этом гарантировав безопасность операций.Специалисты холдинга активно развивают решения на основе технологии blockchain. В августе 2018 года S7 Airlines первой в России осуществила заправку самолета с использованием смарт-контрактов на основе технологии блокчейн совместно с оператором «Газпромнефть-Аэро» и Альфа-Банком. Новая технология позволяет повысить скорость расчетов и минимизировать финансовые риски участников сделки, не требуя предоплаты и банковских гарантий. Процесс списания средств и передачи отчетных документов между поставщиком топлива и авиакомпанией занимает всего 60 секунд.Авиабилеты на рейсы S7 Airlines можно приобрести на сайте www.s7.ru, через приложения для iPhone и Android и во всех офисах продаж. Узнать точную информацию о рейсах, забронировать и купить билеты можно также по телефону контактного центра авиакомпании 8-800-700-07-07 (звонок по России бесплатный).