Zadak показала новую оперативную память

Компания Zadak официально представила свою новую оперативную память, которая может похвастаться увеличенным объемом памяти. Главная фишка данного решения в том, что разработчики увеличили размер печатной платы — она заметно выше, чем мы привыкли. Это позволило разместить чипы памяти на двух уровнях и тем самым поднять объем одной планки до 32 гигабайт. Этого достаточно, чтобы обеспечить буквально двумя планками вашу систему памятью для всех задач. Да и для серверов решение тоже отличное. Пока что нет официальных тестов и стоимости памяти, но если вы в ближайшее время хотите купить что-то подобное, то стоит дождаться релиза. Такого рода продуктов на рынке просто нет, значит покупатели найдутся очень быстро, даже на отечественном рынке.