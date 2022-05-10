Zalman разработала радиаторы ZM_MH10 для модулей памяти

Компания Zalman разработала радиаторы ZM_MH10 для модулей памяти. Специальный набор радиаторов для модулей памяти совместим со стандартом памяти DDR5 и DDR4 UDIMM. Это идеальное решение для пользователей, приобретающих стандартные модули без радиаторов. Представлены радиаторы в черном и серебристом цветовом исполнении.

Конструкция Zalman ZM_MH10 включает в себя две пластины из алюминиево-магниевого сплава толщиной 1 мм, соединенные сверху, на которых находится печатная плата с шестью адресуемыми RGB-светодиодами. Обе пластины имеют термопрокладки, поэтому их можно использовать как с одноранговыми, так и с двухранговыми модулями DIMM. Для стандарта DDR5 рекомендуются более тонкие термопрокладки толщиной 0,3 мм из-за выпуклых компонентов PMIC в центре модуля DIMM.

Сколько стоит набор радиаторов производитель не сообщает.