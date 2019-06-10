Запреты США против Huawei могут задержать глобальное развертывание 5G

2019-06-10, Автор - Anna; Продукт - Huawei; [108]
Беспроводное соединение следующего поколения обеспечивает скорость загрузки данных до десяти раз быстрее, чем 4G LTE. И как только 5G станет доступным повсеместно, мы увидим такие вещи, как автомобили без водителя и новые изобретения, которые мы даже не можем представить себе сейчас. И Huawei, как крупнейший в мире поставщик сетевого оборудования, активно участвует в глобальном развертывании 5G.

Но запрет на Huawei может замедлить процесс обеспечения доступности 5G во всем мире. Некоторые компании не разрешают своим сотрудникам общаться с сотрудниками Huawei для обсуждения таких тем, как технические стандарты для 5G. Такие компании, как Intel, Qualcomm и даже южнокорейский оператор LG Uplus, не участвуют в переговорах, которые важны для развития и создания 5G на глобальном уровне. Чтобы 5G мог реализовать свой потенциал в глобальном масштабе, необходимо достичь консенсуса о том, разрешать ли инженерам Huawei участвовать в любых будущих дискуссиях о технических стандартах 5G.

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