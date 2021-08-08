Запуск New World откладывается на сентябрь 2021 года

Запуск самой обсуждаемой MMORGP New World от Amazon переносится на 28 сентября 2021 года. Благодаря многочисленным отзывам игроков, разработчики приняли решение перенести игру для того, чтобы улучшить ее и исправить возникшие ошибки и недоработки.

«Мы потрясены поддержкой, которую New World получил от игроков со всего мира во время закрытого бета-тестирования. Во время бета-тестирования более миллиона пользователей сыграли около 16 миллионов часов. Благодаря вашей поддержке New World стала одной из самых популярных игр на Twitch и одной из самых популярных игр в Steam. Страсть и энтузиазм, которые вы проявили к New World, подтверждают работу, которую мы проделали за последний год, улучшая игру на основе ваших отзывов » - взято из официальной страницы игры в Twitter.
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