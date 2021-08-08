Запуск New World откладывается на сентябрь 2021 года

«Мы потрясены поддержкой, которую New World получил от игроков со всего мира во время закрытого бета-тестирования. Во время бета-тестирования более миллиона пользователей сыграли около 16 миллионов часов. Благодаря вашей поддержке New World стала одной из самых популярных игр на Twitch и одной из самых популярных игр в Steam. Страсть и энтузиазм, которые вы проявили к New World, подтверждают работу, которую мы проделали за последний год, улучшая игру на основе ваших отзывов » - взято из официальной страницы игры в Twitter.