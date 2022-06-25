Запуск No Man's Sky на Nintendo Switch перенесли на октябрь 2022 года

Релиз игры No Man's Sky на Nintendo Switch перенесен на октябрь. По словам руководителя разработки игры Шона Мюррея, перенос проекта на Nintendo Switch был «почти невыполнимой задачей», поскольку в игре активно используется процедурная генерация вселенной. Из-за этого консоли приходилось обрабатывать много данных. Одновременно с релизом на Switch игра выйдет на цифровых носителях для консоли PS5, которые также будут содержать все доступные на сегодняшний день расширения.

Изначально планировалось, что No Man's Sky выйдет летом. No Man's Sky является научно-фантастической игрой об исследованиях и выживании в бесконечной, процедурно генерируемой вселенной.

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