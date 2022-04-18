Запуск графических карт Intel Arc "Alchemist" для настольных ПК перенесен на конец июня

Проблемы с поставками, по-видимому, продолжают влиять на амбициозные планы Intel по выпуску графических процессоров для настольных ПК: линейка дискретных графических процессоров для настольных ПК Arc «Alchemist» теперь запустится в конце второго или начале третьего квартала. Это следует за аналогичной тенденцией с доступностью ноутбуков с дискретными графическими процессорами Arc «Alchemist», которые, как ожидается, будут доступны в июне, несмотря на запуск продукта в марте.

Запуск в середине года рискует поставить зарождающуюся линейку dGPU Intel в опасную близость к обновленной AMD RX 6x50 и видеокартам NVIDIA RTX 40-й серии «Ada Lovelace», дебют которых ожидается во второй половине 2022 года. На момент запуска линейка настольных видеокарт Intel будет включать целых пять SKU, в том числе Arc A380, Arc A580, Arc A770 и флагманский Arc A780, который, вероятно, является SKU ограниченной серии. Учитывая слухи о производительности, которые мы видим, эти графические карты могут произвести впечатление на геймеров.