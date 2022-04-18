Запуск графических карт Intel Arc "Alchemist" для настольных ПК перенесен на конец июня

Проблемы с поставками, по-видимому, продолжают влиять на амбициозные планы Intel по выпуску графических процессоров для настольных ПК: линейка дискретных графических процессоров для настольных ПК Arc «Alchemist» теперь запустится в конце второго или начале третьего квартала. Это следует за аналогичной тенденцией с доступностью ноутбуков с дискретными графическими процессорами Arc «Alchemist», которые, как ожидается, будут доступны в июне, несмотря на запуск продукта в марте.

Запуск в середине года рискует поставить зарождающуюся линейку dGPU Intel в опасную близость к обновленной AMD RX 6x50 и видеокартам NVIDIA RTX 40-й серии «Ada Lovelace», дебют которых ожидается во второй половине 2022 года. На момент запуска линейка настольных видеокарт Intel будет включать целых пять SKU, в том числе Arc A380, Arc A580, Arc A770 и флагманский Arc A780, который, вероятно, является SKU ограниченной серии. Учитывая слухи о производительности, которые мы видим, эти графические карты могут произвести впечатление на геймеров.

GALAX представила видеокарты GeForce RTX 3090 Ti HOF OC …
GALAX представила видеокарты GeForce RTX 3090 Ti HOF OC Компания GALAX представила видеокарты серии GeForce RTX 3090 Ti HOF OC в двух версиях: GeForce RTX 3090 T…
Sapphire представила графическую карту PULSE Radeon RX 6500 …
Sapphire представила графическую карту PULSE Radeon RX 6500 SAPPHIRE Technology представила новую графическую карту PULSE AMD Radeon RX 6500 XT, предназначенную для …
GALAX RTX 3090 Ti HOF первая видеокарта с двумя 16-контактны…
GALAX RTX 3090 Ti HOF первая видеокарта с двумя 16-контактныВ GeForce RTX 3090 Ti дебютировал новый 16-контактный разъем питания ATX для видеокарт, который сводит к …
Выпущено программное обеспечение AMD Radeon Adrenalin 22.1.2…
Выпущено программное обеспечение AMD Radeon Adrenalin 22.1.2AMD выпустила последнюю версию драйверов Radeon Software Adrenalin. Бета-версия 22.1.2 поставляется с опт…
ZOTAC представила видеокарту RTX 3090 Ti PGF OC в Китае…
ZOTAC представила видеокарту RTX 3090 Ti PGF OC в КитаеКомпания ZOTAC запускает свою флагманскую видеокарту GeForce RTX 3090 Ti, RTX 3090 Ti PGF OC в Китае. Эта…
EVGA анонсировала модельный ряд видеокарт серии GeForce RTX …
EVGA анонсировала модельный ряд видеокарт серии GeForce RTX EVGA представляет шесть моделей RTX 3090 Ti — RTX 3090 Ti KINGPIN HYBRID, RTX 3090 Ti FTW3 HYDRO COPPER, …
Gainward анонсировала видеокарту GeForce RTX 3090 Ti Phantom…
Gainward анонсировала видеокарту GeForce RTX 3090 Ti PhantomКак ведущий бренд на рынке графики, Gainward с гордостью представляет новую серию GeForce RTX 3090 Ti Pha…
Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti Founders Edition будет…
Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti Founders Edition будетУ NVIDIA, возникли проблемы с флагманской видеокартой GeForce RTX 3090 Ti, которая, как сообщается, столк…
Сборка ПК для игр Full HD. Июнь 2021 года. GIGABYTE GeForce GTX 1650 OC 4G (GV-N1650OC-4GD)Сборка ПК для игр Full HD. Июнь 2021 года. GIGABYTE GeForce GTX 1650 OC 4G (GV-N1650OC-4GD)
Обзор INNO3D GeForce RTX 3080 Ti X3 OC (N308T3-126XX-1810VA44). Тесты видеокарты в играх и бенчмаркахОбзор INNO3D GeForce RTX 3080 Ti X3 OC (N308T3-126XX-1810VA44). Тесты видеокарты в играх и бенчмарках
Обзор Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro 12GB (NED308T019KB-132AA). Детальный тест видеокартыОбзор Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro 12GB (NED308T019KB-132AA). Детальный тест видеокарты
Обзор и тест ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 Ti 8GB (ROG-STRIX-RTX3070TI-O8G-GAMING)Обзор и тест ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 Ti 8GB (ROG-STRIX-RTX3070TI-O8G-GAMING)
Обзор Palit GeForce RTX 3060 StormX (NE63060019K9-190AF). Видеокарта для ультракомпактных корпусовОбзор Palit GeForce RTX 3060 StormX (NE63060019K9-190AF). Видеокарта для ультракомпактных корпусов
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor