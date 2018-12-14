14 декабря г. Казань, в IT-Парке прошла конференция посвященная запуску первого в России комплексного пилотного решения "умного города" в сфере ЖКХ на сети NB-IoT.

Крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, объявил о создании на территории жилого комплекса в городе Арске в Республике Татарстан первого а России комплексного пилотного решения " умного города" в сфере ЖКХ на сети NB-IoT (Narrow Band IoT). Представленные системы видеонаблюдения, дистанционного сбора показаний счетчиков, мониторинга парковок, экологической обстановки и вызова бытовых отходов позволяют повысить качество жилой среды при существенном снижении затрат благодаря автоматизации процессов.

МТС совместно с партнерами продемонстрировала в Казани заместителю премьер-министра, министру информации и связи Республики Татарстан Роману Шайхутдинову комплекс из пяти инновационных решений "умного города" на основе NB-IoT в сети LTE:

Систему дистанционного сбора показаний счетчиков потребления электроэнергии и воды, позволяющую автоматизировать начисление счетчиков за ЖКХ;

Систему видеонаблюдения для предотвращения правонарушений. Технология интеллектуальной обработки видеопотока распознает изображения людей с видеокамер у входа в подъезд и передает данные на защищенные серверы;

Решение Ericsson по экологическому мониторингу, анализирующее информацию о температуре, влажности, атмосферном давлении, колличестве углекислого газа и оксида азота, а также уровнях шума и ультразвука;

Видеомониторинг свободных парковочных мест на основе решения Ericsson;

Видеомониторинг наполненности контейнеров твердых бытовых отходов.

Пилотные проекты "умного города" на сети NB-Iot запущены в рамках соглашения о сотрудничестве по реализации в Татарстане государственной программы "Цифровая экономика", заключенного в апреле 2018 года между МТС и администрацией Арского муниципального района. До запуска в эксплуатацию в эксплуатацию решения протестированы на базе совместного Центра исследований и разработок МТС и Ericsson в ОЭЗ "Иннополис".Все эти решения доступны в режиме онлайн для контроля и управления в веб-интерфейсе. Во время демонстрации данные о работающих системах в Арске выводились на видеомониторы.

Строительство и тестирование сети нового стандарта в Татарстане - часть большой федеральной программы, в рамках которой до конца 2018 года МТС обеспечит сплошное покрытие NB-IoT во всех городах-миллиониках и в ряде крупных городов России, а также предоставит IoT-сервисы для работы с умными устройствами.