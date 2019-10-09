Зарядное устройство Xcentz

Powerbank Xcentz поставляется в белой коробке, внутри документы и два кабеля: один USB-C - USB-C, а другой USB-C - USB-A.

Размеры впечатляют, Xcentz удалось сжать 10000 mAh в такой маленький корпус. Xcentz хорошо сконструирован и имеет приятную на ощупь отделку из прорезиненного пластика.

Производитель использовал высококачественные аккумуляторные батареи LG 21700. По словам компании, устройство выдержит 500 циклов зарядки/перезарядки.

Модель оснащена светодиодным фонарем. Внизу находится порт USB-A, который поддерживает Quick Charge 3.0. Сверху расположен порт USB-C с поддержкой PD. Устройство идеально подойдет для путешествий.