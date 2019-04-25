Zeiss Otus 1.4/100 стоит 4500 евро

Компания Zeiss пользуется невероятной популярностью на рынке. Она делает объективы для смартфонов, для фотоаппаратов, занимает ведущее место на рынке биноклей, дальномеров и прочей подобной техники. Теперь производитель выпустил в свет новинку под названием Zeiss Otus 1.4/100, которая является объективом для фотоаппаратов. Есть варианты для Canon и Nikon. Естественно, данный объектив не является продуктом для широких масс, ведь он стоит 4500 евро. Это дороже, чем у большинства пользователей стоит камера с ноутбуком и смартфоном вместе взятые. Взамен пользователь получает превосходное качество изображения, моментальную фокусировку и просто знаменитый логотип на объективе. Для некоторых пользователей это тоже важный момент.