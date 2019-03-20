Зенит представила свой самый светосильный объектив Зенитар 0,95/50

15 марта в Москве прошла презентация объектива Зенитар 0,95/50, разработанный Красногорским заводом им. С. А. Зверева (КМЗ) Холдинга «Швабе». Данный объектив является мануальным и имеет диафрагму f 0.95 и байонет под Sony E Mount.

Что происходит с Зенит?

Сейчас компания Зенит в основном занимается производством объективов с ручным фокусом, фотоаппаратов, луп и биноклей. Из интересных продуктов стал фотоаппарат Зенит М, который был разработан совместно с всемирно известной компанией Leica. Из дальнейших планов Зенит планирует расширять ассортимент объективов, а также заняться разработкой объектива с автофокусом.

Зенитар 0,95/50

Зенитар 0,95/50 был разработан и выпущен на Красногорском заводе им. С. А. Зверева (КМЗ) Холдинга «Швабе» Он имеет байонет под беззеркальные камеры Sony E Mount. Главной особенностью объектива является высокая светосила F/0,95, позволяющая делать яркие фотографии без шумов без завышенного значения ISO и использования программного шумоподавления.

Диафрагма Зенитар 0,95/50 состоит из 14 лепестков, благодаря которым рисунок боке получается весьма живописным. Данный объектив создан для неторопливой, вдумчивой фотосъемки, ведь он не имеет автофокуса.

Цена и старт продаж

Зенитар 0,95/50 поступит в продажу ориентировочно 20 марта по цене в 50 000 рублей. Заказать объектив можно в официальном интернет-магазине zenit.photo.

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