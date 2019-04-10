Зеркалка Canon EOS 250D c поворотным экраном и 4K-видео оценена в $650

Компания Canon представила любительскую зеркальную камеру EOS 250D, которая стала самой компактной и лёгкой моделью в серии EOS. Новинка характеризуется КМОП сенсором формата APS-C разрешением 24,1 Мп, процессором Digic 8, 9-точечной системой автофокусировки и Dual Pixel с отслеживанием глаз в режиме Live View, диапазоном светочувствительности ISO 100 и 25600, записью 4К-видео, серийной съемкой со скоростью 5 кадров в секунду, 3-дюймовым поворотным сенсорным экраном, поддержкой Wi-Fi (802.11b/g/n) и Bluetooth, портом USB, слотом для карт памяти SD, SDHC и SDXC с поддержкой UHS-I, а также аккумулятором LP-E17, которого хватит на 1070 снимков. Цена камеры без объектива составит 650 долларов, а с объективом EF-S 18-55 mm f/4-5.6 IS камера обойдется в 750 долларов.