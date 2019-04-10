Зеркальная камера Canon APS-C EOS Rebel SL3

2019-04-10, Автор - Ganibal; Продукт - Canon APS-C EOS Rebel SL3; [138]
Компания Canon выпустила 24,1-мегапиксельный сенсор APS-C EOS Rebel SL3, самую маленькую и легкую модель в линейке EOS, его вес составляет всего 449 граммов.

По своим характеристикам он очень похож на беззеркальный EOS M50 от Canon. Он оснащен тем же процессором DIGIC 8, 3,0-дюймовым откидным сенсорным экраном для видеоблогов и селфи, а также запись видео в 4K. Самое главное, что это первая модель Canon EOS с автофокусом Dual Pixel с распознаванием глаз в режиме съемки в реальном времени.

Что касается других спецификаций, вы можете снимать со скоростью 5 кадров в секунду, диапазон ISO достигает 25 600 (51 200 расширен), а батарея обеспечивает колоссальные 1600 снимков, или 350 с живым изображением. Другие новые функции включают автоматический режим «гладкой кожи», который должен хорошо сочетаться с переворачивающимся селфи-экраном, и руководство помощника по функциям, которое позволяет размыть фон - как смартфон. Продажи EOS Rebel SL3 начнутся с конца апреля, а стоимость его будет составлять 600 долларов.

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