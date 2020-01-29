Зеркальную камеру Canon EOS 850D представят в феврале

Сетевые источники сообщили о том, что компания Canon готовит к выпуску новую зеркальную камеру Canon EOS 850D, которая выйдет в некоторых регионах под названием Canon EOS Rebel T8i. Камеру покажут на презентации в следующем месяце одновременно с объективом для беззеркальных камер Canon RF 24-105mm STM. Грядущая новинка получит датчик изображения на 24,1 Мп, процессор DIGIC 8, систему автофокуса с 45 крестообразными точками, возможность записи видео в разрешении 4K с кадровой частотой 30 к/с по всей ширине датчика, серийную съемку 7 к/с (7,5 к/с в режиме Live View), поворотный трехдюймовый сенсорный дисплей, а также корпус с размерами 131,0:102,6:76,2 мм и массой в 515 г.