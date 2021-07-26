Журналисты разобрались, почему видеокарта EVGA RTX 3090 сгорает

Проблема EVGA с ее видеокартами RTX 3090 в игре Amazon New World, возможно, не ограничивается этими графическими процессорами. После подробного расследования этого вопроса немецкий технический сайт Igor's Lab обнаружил, что вентиляторы на пораженных картах пытаются достичь смехотворно высоких скоростей, и что наиболее вероятным виновником является мониторинг оборудования. Если вы запустите программное обеспечение для мониторинга вентиляторов на затронутых картах, вы обнаружите, что на короткое время модуль, который определяет скорость вращения лопастей, запускает невероятную частоту оборотов, с которой система просто не может справиться. Например, немецкому изданию удалось запечатлеть это на видеокарте GeForce RTX 3080 FTW3 Ultra, где скорость вращения вентилятора на короткое время подскочила с более обычных 2400 об/мин до более 200000 об/мин.

Конечно, вентиляторы явно не могут крутиться так быстро, но это не мешает им пытаться. И когда видеокарта вынуждает вентиляторы вращаться на такой скорости, у неё просто ломается что-то в системе охлаждения, из-за чего и происходит сбой. Единственный ответ в данной ситуации — снижение предела мощности графического процессора до 50-60%. Таким образом, карта никогда не будет загружать себя настолько, чтобы вентиляторы крутились слишком быстро. К счастью, EVGA заявила, что заменяет все затронутые карты, если они были уничтожены из-за проблем с бета-версией New World. Но всё равно старайтесь эту модель не перегревать.
Комментарии и отзывы EVGA RTX 3090
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