Зимнее обновление игры THE KING OF FIGHTERS ‘98 ULTIMATE MATCH FINAL EDITION

На крупнейшей игровой выставке в России «ИгроМир», знаменитый разработчик файтингов компания SNK объявила, о глобальном обновлении игры THE KING OF FIGHTERS ’98. Уже зимой версия THE KING OF FIGHTERS ‘98 ULTIMATE MATCH FINAL EDITION получит крупное обновление в сервисе Steam, содержащее важные изменения сетевого функционала. Проверить нововведения все желающие смогут во время бета-тестирования с 30 ноября по 4 декабря.

Одна из важнейших особенностей онлайн-матчей в современных файтингах – это откат сетевого кода, что делает их более точными и позволяет избежать задержек соединения. Оригинальный сетевой код THE KING OF FIGHTERS ‘98 ULTIMATE MATCH FINAL EDITION будет заменен на признанный фанатами современный сетевой код от Code Mystics.

В игре THE KING OF FIGHTERS ‘98 ULTIMATE MATCH FINAL EDITION также появятся онлайн-лобби, открывающие больше возможностей, чем классические поединки. Игроки смогут создавать комнаты или присоединяться к другими пользователям для грандиозных онлайн-сражений. Если же они просто захотят понаблюдать за другими, выучиться парочке приемов или поболеть за товарищей, в этом поможет режим зрителя.

Перед тем, как обновление станет доступно для всех игроков, пройдет специальное бета-тестирование, нацеленное на сбор обратной связи от участников. С 04:00 МСК 30 ноября до 04:00 МСК 4 декабря все желающие смогут ознакомиться с сетевыми лобби и режимом зрителя.