Зимнее обновление игры THE KING OF FIGHTERS ‘98 ULTIMATE MATCH FINAL EDITION

На крупнейшей игровой выставке в России «ИгроМир», знаменитый разработчик файтингов компания SNK объявила, о глобальном обновлении игры THE KING OF FIGHTERS ’98. Уже зимой версия THE KING OF FIGHTERS ‘98 ULTIMATE MATCH FINAL EDITION получит крупное обновление в сервисе Steam, содержащее важные изменения сетевого функционала. Проверить нововведения все желающие смогут во время бета-тестирования с 30 ноября по 4 декабря.

Одна из важнейших особенностей онлайн-матчей в современных файтингах – это откат сетевого кода, что делает их более точными и позволяет избежать задержек соединения. Оригинальный сетевой код THE KING OF FIGHTERS ‘98 ULTIMATE MATCH FINAL EDITION будет заменен на признанный фанатами современный сетевой код от Code Mystics.

В игре THE KING OF FIGHTERS ‘98 ULTIMATE MATCH FINAL EDITION также появятся онлайн-лобби, открывающие больше возможностей, чем классические поединки. Игроки смогут создавать комнаты или присоединяться к другими пользователям для грандиозных онлайн-сражений. Если же они просто захотят понаблюдать за другими, выучиться парочке приемов или поболеть за товарищей, в этом поможет режим зрителя.

Перед тем, как обновление станет доступно для всех игроков, пройдет специальное бета-тестирование, нацеленное на сбор обратной связи от участников. С 04:00 МСК 30 ноября до 04:00 МСК 4 декабря все желающие смогут ознакомиться с сетевыми лобби и режимом зрителя.

Комментарии и отзывы THE KING OF FIGHTERS ‘98 ULTIMATE MATCH FINAL EDITION
Энергетические напитки Halo от Infinite Rockstar…
Энергетические напитки Halo от Infinite RockstarВчера Microsoft объявила, что Xbox и Rockstar Energy Drink объединились для создания нескольких банок Hal…
Assassin's Creed Infinity не будет бесплатной игрой…
Assassin's Creed Infinity не будет бесплатной игройНекоторое время назад появилась неофициальная информация о том, что Ubisoft планирует перевести свою глав…
Осенняя распродажа в Steam: лучшие предложения для ПК…
Осенняя распродажа в Steam: лучшие предложения для ПКОсенняя распродажа Steam, позволяет геймерам воспользоваться большими скидками на популярные игры, такие …
Запущен открытый бета-тест New World…
Запущен открытый бета-тест New WorldГрядущая MMO-игра New World от Amazon Game Studios запускается 28 сентября. Хотя запуск уже несколько раз…
PUBG Mobile предлагает трехмесячную пробную версию YouTube P…
PUBG Mobile предлагает трехмесячную пробную версию YouTube PPUBG Mobile объявила, что объединилась с Google и предлагает своим игрокам бесплатную трехмесячную пробну…
Sony официально представляет God of War на ПК…
Sony официально представляет God of War на ПКОдна из лучших игр Sony для PlayStation, God of War , скоро появится на ПК. Игра будет доступна 14 января…
В Destiny 2 появился голосовой чат для кроссплея…
В Destiny 2 появился голосовой чат для кроссплеяЧерез неделю после того, как Destiny 2 получила кроссплатформенную игру, теперь вы можете общаться в голо…
Microsoft объявляет об обновлении игры Microsoft Flight Simu…
Microsoft объявляет об обновлении игры Microsoft Flight SimuMicrosoft объявляет о выпуске обновленной версии игры Microsoft Flight Simulator: Game of the Year Editio…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor