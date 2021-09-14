Zoom добавит перевод в реальном времени в следующем году для 30 языков

Сегодня компания Zoom провела свою ежегодную конференцию Zoomtoopia, на которой можно было познакомиться с некоторыми функциями, которые компания планирует внедрить в свое программное обеспечение для видеоконференцсвязи. Усовершенствований на самом деле слишком много, чтобы их сосчитать, но некоторые из наиболее заметных могут изменить то, как вы используете сервис. Первым из них является расширение автоматизированной системы субтитров Zoom. В начале года Zoom объявила, что сделает эту функцию доступной для всех своих пользователей к осени 2021 года. Теперь компания планирует заставить ее работать в общей сложности на 30 языках. Также добавлена ​​поддержка живого перевода для 12 языков. Оба апдейта произойдут в следующем году после того, как компания купит стартап, специализирующийся на переводе в реальном времени.

Затем, где-то в следующем году Zoom планирует сотрудничать с Facebook, чтобы внедрить свое программное обеспечение для видеоконференцсвязи и функцию интерактивной доски в Horizon Workrooms компании, чтобы вы могли получить доступ к ним обоим в виртуальной реальности. Zoom также работает над несколькими небольшими, но все же примечательными функциями. Например, в Zoom Phone появится поддержка сквозного шифрования, что позволит вам сохранять телефонные звонки, которые вы делаете через Zoom, в безопасности. Видимо, совсем скоро софт Zoom перестанет быть просто платформой для звонков на видеоконференциях.