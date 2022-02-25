Zotac представил первые настольные карты RTX 3060 Ti с графическим процессором GA103

Компания Zotac, специализирующаяся на видеокартах разместила сегодня на своем китайском сайте три новых видеокарты GeForce RTX 3060 Ti. Однако они основаны на графическом процессоре Nvidia GA103. До сих пор все известные видеокарты RTX 3060 Ti использовали графический процессор GA104.

Чип GA103 от Nvidia впервые появился как часть ноутбука для нового мобильного графического процессора GeForce RTX 3080 Ti, который стал доступен после выставки CES 2022.

Глядя на приведенные выше характеристики, вы увидите, что новая RTX 3060 Ti для настольных ПК, использующая GA103, имеет много деактивированных ядер. Кроме того, это физически более крупная матрица, чем в более старой RTX 3060 Ti с GA104. Похоже, что Nvidia собирает кристаллы графических процессоров со слишком большим количеством нефункциональных ядер, чтобы они соответствовали чипу RTX 3080 Ti, используемому для ноутбуков.
Комментарии и отзывы Zotac RTX 3060 Ti
MSI представила три видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080 12G…
MSI представила три видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080 12GЯвляясь ведущим брендом в области аппаратного обеспечения True Gaming, MSI анонсирует видеокарты на базе …
NVIDIA готовит две новые видеокарты на начало 2022 года…
NVIDIA готовит две новые видеокарты на начало 2022 годаОбновленная версия видеокарты NVIDIA RTX 2060 с 12 ГБ видеопамяти официально выпущена, но недостаточный у…
NVIDIA добавляет поддержку графических процессоров для ноутб…
NVIDIA добавляет поддержку графических процессоров для ноутбВ декабре прошлого года NVIDIA выпустила три новых мобильных графических процессора: RTX 2050, MX550 и MX…
GIGABYTE представила две видеокарты GeForce RTX 2060 12 ГБ…
GIGABYTE представила две видеокарты GeForce RTX 2060 12 ГБGIGABYTE представила две модели графических карт нестандартного дизайна: RTX 2060 D6 12G и более крупную …
EVGA GeForce RTX 3090 Ti Kingpin будет потреблять 1275 Вт…
EVGA GeForce RTX 3090 Ti Kingpin будет потреблять 1275 ВтГеймер, у которого и так есть всё необходимое для запуска самых современных и требовательных видеоигр, ск…
Представлена видеокарта Palit GeForce RTX 2060 Dual OC с 12 …
Представлена видеокарта Palit GeForce RTX 2060 Dual OC с 12 Компания Palit представила видеокарту GeForce RTX 2060 Dual OC с 12 ГБ видеопамяти. Она основана на архит…
В Китае продают клавишу в стиле Asus ROG Strix…
В Китае продают клавишу в стиле Asus ROG StrixЕсли вы не можете получить новый графический процессор прямо сейчас, у вас может быть хотя бы миниатюрная…
Видеокарты NVIDIA RTX 4000 уже собираются на заводах…
Видеокарты NVIDIA RTX 4000 уже собираются на заводахСудя по всему, несмотря на нехватку компонентов, амбиции зеленой команды (речь про NVIDIA) на следующий г…
Обзоры INNO3D GEFORCE RTX 3070 TI X3 OC (N307T3-086XX-1820VA45). Тесты видеокарты на новой платформе IntelОбзоры INNO3D GEFORCE RTX 3070 TI X3 OC (N307T3-086XX-1820VA45). Тесты видеокарты на новой платформе Intel
Обзор GIGABYTE GeForce RTX 3070 Ti VISION OC 8G (GV-N307TVISION OC-8GD). Тесты видеокартыОбзор GIGABYTE GeForce RTX 3070 Ti VISION OC 8G (GV-N307TVISION OC-8GD). Тесты видеокарты
Обзор и тест ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti OC Edition 12GB (ROG-STRIX-LC-RTX3080TI-O12G-GAMING)Обзор и тест ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti OC Edition 12GB (ROG-STRIX-LC-RTX3080TI-O12G-GAMING)
Обзор ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 OC Edition 12 GB (ROG-STRIX-RTX3060-O12G-GAMING). Видеокарта для киберспортаОбзор ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 OC Edition 12 GB (ROG-STRIX-RTX3060-O12G-GAMING). Видеокарта для киберспорта
Обзор и тест ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 Ti 8GB (ROG-STRIX-RTX3070TI-O8G-GAMING)Обзор и тест ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 Ti 8GB (ROG-STRIX-RTX3070TI-O8G-GAMING)
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor