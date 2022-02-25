Zotac представил первые настольные карты RTX 3060 Ti с графическим процессором GA103

Компания Zotac, специализирующаяся на видеокартах разместила сегодня на своем китайском сайте три новых видеокарты GeForce RTX 3060 Ti. Однако они основаны на графическом процессоре Nvidia GA103. До сих пор все известные видеокарты RTX 3060 Ti использовали графический процессор GA104.

Чип GA103 от Nvidia впервые появился как часть ноутбука для нового мобильного графического процессора GeForce RTX 3080 Ti, который стал доступен после выставки CES 2022.

Глядя на приведенные выше характеристики, вы увидите, что новая RTX 3060 Ti для настольных ПК, использующая GA103, имеет много деактивированных ядер. Кроме того, это физически более крупная матрица, чем в более старой RTX 3060 Ti с GA104. Похоже, что Nvidia собирает кристаллы графических процессоров со слишком большим количеством нефункциональных ядер, чтобы они соответствовали чипу RTX 3080 Ti, используемому для ноутбуков.