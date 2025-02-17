Zotac зарегистрировала товарный знак RTX 5050

Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5070, RTX 5060 Ti, RTX 5060 и RTX 5050 были зарегистрированы в базе данных Евразийской экономической комиссии одним из ключевых партнёров компании NVIDIA — брендом ZOTAC. Пожалуй, одним из самых неожиданных моментов стало появление в списке GeForce RTX 5050, о существовании которой в десктопном сегменте ранее не было абсолютно никакой информации даже от инсайдеров. Согласно утечкам, мобильная версия RTX 5050 действительно разрабатывалась NVIDIA, но появление десктопного варианта стало сюрпризом. Вероятно, RTX 5050 выйдет через несколько недель или месяцев после релиза RTX 5060. Это особенно интересно, учитывая, что в линейке Ada Lovelace NVIDIA полностью пропустила настольную версию RTX 4050, выпустив её только для ноутбуков.

Будем надеяться, что с RTX 5050 ситуация сложится иначе, так как в бюджетном сегменте графических ускорителей наблюдается нехватка актуальных решений. Скорее всего, RTX 5050 будет стоить в районе 250–300 долларов, но цена ниже 200 маловероятна. Технические характеристики остаются под вопросом, однако по слухам, видеокарта получит 8 ГБ видеопамяти. Ранее также сообщалось, что настольная RTX 5050 может использовать GDDR6, однако есть вероятность, что она унаследует GDDR7 от мобильной версии. При этом появление модели на рынке, по всей видимости, состоится во второй половине 2025 года, но это лишь предположения, так как сам производитель пока что ничего об этом не говорит.