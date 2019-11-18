Zyxel представила сетевой адаптер PLA6456 G.hn Wave 2 Powerline

Компания Zyxel Communications, объявила о выпуске гигабитного Ethernet-адаптера PLA6456 G.hn Wave 2 Powerline Pass-Thru. В два раза быстрее существующих стандартов HomePlug AV адаптеры PLA6456 обеспечивают лучшую защиту от помех и повышенную надежность для оптимизации потокового контента с большим объемом данных, такого как видеопотоки 8K.

Адаптеры PLA6456 G.hn Wave 2 Powerline подключаются к стандартным домашним розеткам и обеспечивает сверхбыструю сеть . Также имеет невероятно высокую скорость передачи данных до 2400 Мбит / с на любое устройство с поддержкой Ethernet, что делает его идеальным решением для приложений с большими объемами данных и пропускной способностью, таких как потоковое видео UHD и игры в виртуальной реальности.