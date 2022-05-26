addlink представил оперативную память AddGame SPIDER X5 DDR5 RGB и твердотельные накопители AddGame A95 и A90 Lite

addlink Technology, глобальный поставщик устройств для хранения данных представил новую игровую память DDR5 RGB, AddGame SPIDER X5, DDR5-4800, 5600 и DDR5-6000. Также компания представила твердотельный накопитель AddGame A-Series M.2 PCIe Gen4x4 для Sony PS5 и карта Micro SDXC U3 A2 для Nintendo Switch.

Совершенно новый AddGame Spider X5 работает на частотах 4800 МГц, 5600 МГц и 6000 МГц. Они не только оснащены компонентами DDR5 высочайшего качества, но и протестированы в самых жестких условиях. Spider X5 имеет большую световую полосу с динамической многозонной RGB-подсветкой, которая выглядит великолепно. Подсветку RGB можно идеально настроить и синхронизировать с материнскими платами ASUS, GIGABYTE, MSI и ASRock. Эксклюзивный черный тотем Spider с высококачественным алюминиевым радиатором обеспечивает более эффективное рассеивание тепла. Spider S5 поддерживает Intel XMP 3.0 и предоставляет функцию разгона с одной настройкой, которая позволяет легко работать на заявленной скорости. Кроме того, он предлагает три дополнительных профиля для геймеров, которые можно настроить в соответствии со своими потребностями.

Твердотельный накопитель AddGame A95 поставляется с радиатором из высококачественного алюминия с дизайном Shark-Fin, который может эффективно снизить температуру до 30%. Самое главное, что его можно использовать как на компьютерах, так и на игровой приставке Sony PS5. Он обеспечивает скорость последовательного чтения до 7400 МБ/с на ПК и максимальную емкость хранилища до 4 ТБ.