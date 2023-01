be quiet! представила блоки питания Pure Power 12 M с поддержкой стандарта ATX 3.0

Компания be quiet! представила на рынке новые блоки питания Pure Power 12 M. Серия M выпускается в вариантах мощности: 550, 650, 750, 850 и 1000 Вт. Все новинки соответствуют стандарту 80 PLUS Gold и оснащены топологией LLC, поддержку PCIe 5.0. Блоки питания имеют полностью модульную систему кабелей, что упрощает сборку системы. Внутри корпуса установлен 120 мм вентилятор, который обеспечивает эффективное охлаждение и бесшумность. Блоки питания be quiet! Pure Power 12 M гарантируют высокий КПД до 93,2% и включают в себя полный набор функций безопасности.

Цена блоков питания be quiet! Pure Power 12 M: 190 евро (1000 Вт), 158 евро (850 Вт), 135 евро (750 Вт), 124 евро (650 Вт), 107 евро (550 Вт).