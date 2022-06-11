Лучшие видеокарты NVIDIA в июне и июле 2022. Самое время для покупки в России

Стабилизация курса доллара, проработка каналов доставки на территорию России, а также снижение эффективности использования видеокарт для проведения расчета операций по добыче криптовалюты положительно отразилось на их стоимости. На момент июня средние цены приблизились к тем, что были обещаны производителем в рамках презентации. Июнь и июль станут хорошим временем для тех, кто планировал сборку или апгрейд игровой системы.

ZOTAC GAMING GeForce GTX 1660 SUPER Twin Fan

В рамках данного материала мы приведем подборку актуальных решений от NVIDIA. Все эти видеокарты были протестированы и детально изучены. Также мы руководствовались отзывами пользователей в Яндекс.Маркет и других ключевых сетей.Компактная и одна из самых доступных видеокарт в рамках серии GeForce GTX 1660 Super. Несмотря на прошедшее время с момента выхода, она остается актуальной для разрешения Full HD. Само это поколение продолжает получать обновление программного обеспечения и оптимизации для выходящих играх. Оснащена 6 Гбайт графической памяти с шиной 192 бит. ZOTAC GAMING GeForce GTX 1660 SUPER Twin Fan

Palit GeForce RTX 3050

Это самая простая видеокарта в рамках семейства RTX 30xx. Ориентирована на игры в разрешении Full HD. За последний месяц рынок насытился видеокартами этого уровнями, часто встречаются предложения в 30000 рублей. Располагает она 8 Гбайт графической памяти с шиной 128 бит. Решение от Palit использует двухвентиляторное охлаждение. В ходе тестов продемонстрировала низкие рабочие температуры.

MSI GeForce RTX 3060 GAMING X

На этом фоне RTX 3060 со стоимостью 55 200 рублей смотрится менее выгодным решением. Хотя и этот уровень долгое время был недоступен, карты этой серии часто продавались с ценником в более, чем 100 000 рублей. Основное разрешение для нее Full HD, но с ней же можно уже играть и в 2К-разрешении. Свой запас даст 12 Гбайт графической памяти с шиной 192 бит.

Gigabyte GeForce RTX 3070 VISION OC

С учетом того стоимости RTX 3070 в 64 500 рублей, оптимально будет добавить бюджет и получить заметную прибавку, а также возможность комфортной игры в разрешении 2К. Эти карты позволяют наслаждаться технологиями улучшенного отображения теней и освещения. Видеокарта от Gigabyte самая доступная на российском рынке, линейка VISION ориентирована на творческих людей.

Gainward Phoenix GeForce RTX 3080

Видеокарты RTX 3080 можно приобрести за 100 000 рублей. Интересны для тех, кто целевым разрешением ставит 4К и 2К. Хороший запас по производительности, поддержка актуальных технологий и высокий фреймрейт. Использует 10 Гбайт быстрой памяти GDDR6X с шиной 320 бит.

ZOTAC GAMING GeForce RTX 3090 Trinity OC

RTX 3090 тоже стабилизировались на рынке, текущая стоимость в 159 000 рублей было до майнингового бума и начала резкого подъема цен. Для игр эти видеокарты можно рассматривать условно, это скорее запас на будущее, в целом же при разумном расчете сборки, можно выбрав RTX 3080 купить дополнительный монитор, дополнительные SSD накопитель и больше оперативной памяти. RTX 3090 хорошо себя показала в рендере видео в Adobe Premier и другом софте, используемом креаторами.