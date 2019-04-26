iOS 13 изменит наше представление об iPad

Обновление iOS 13 принесет в работу с iPad весьма серьезные изменения. Появившиеся концепт-рендеры дают представление, как iOS 13 может выглядеть на iPad, с новым интерфейсом, жестами навигации, поддержкой мыши и многим другим. Для некоторых в таком случае iPad Pro может стать полноценной заменой ноутбука.

iOS 13 предложит владельцам iPad расширенные возможности по переносу изображений с внешнего накопителя, подключенного к iPad, напрямую в приложения для их обработки. Благодаря этому процесс импортирования медиафайлов станет более быстрым, поскольку исчезнет необходимость сначала переносить их в память самого устройства, чтобы уже оттуда направить их по прямому назначению. К тому же, исчезновение одного этапа из этой цепочки решит проблему с нехваткой памяти, которая возникает при импорте большого количества снимков.

Известно также, что Safari в iOS 13 будет автоматически открывать версию веб-сайтов для настольных компьютеров, когда это необходимо. Будет также новый жест отмены для ввода текста, а также несколько окон для каждого приложения.