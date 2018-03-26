iPad 2018 готов к анонсу

Есть данные о том, что компания Apple планирует на своем ближайшем мероприятии показать новый планшетный компьютер iPad 2018. Пока что это только слухи и говорить с уверенностью никто не может, однако, производитель давненько не выпускал ничего нового. Да, были обновленные планшеты, но там буквально начинку поменяли и все, кардинально нового ничего не было с момента анонса iPad Pro на 12 дюймов, так что пора бы производителю уже что-то крутое показать, а то так и рынок планшетов можно проиграть. Пока что есть мысль лишь о том, что производитель откажется от прежнего дизайна в угоду отсутствию рамок и челке в верхней части экрана. Будем надеяться, что стоимость новинки будет на адекватном уровне, иначе никто покупать новый планшет не станет, как впрочем и предыдущие модели — они не возымели успех.