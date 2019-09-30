iPad 7 лучше не ронять

Буквально недавно представители компании Apple официально представили новый планшет iPad 7, который является довольно доступным продуктом, если посмотреть на цены остальных планшетов компании. Однако, специалисты iFixit разобрали устройство и оказалось, что ремонтировать его почти невозможно. У продукта слишком уж много странных решений в конструкции, которые используют клей и не подлежат съему без повреждения. То есть, если у вас что-то случится с динамиком, то нужно будет для его замены поменять еще половину начинки продукта и, вероятно, экран, что обойдется в почти половину стоимости нового устройства. Так что если надумали покупать iPad 7, то лучше его не ронять и вообще носить в чехле, иначе ремонт вас просто разорит.