iPad Air получит дисплей от iPad Pro…

Переход на Mini LED для 12,9-дюймового даст ему более низкое энергопотребление, более высокую яркость для контента HDR и более глубокие чёрные цвета по сравнению с технологией IPS LCD, используемой в текущем iPad Air. Вероятно, данное нововведение связано с тем, что у Apple остались запасы панелей Mini LED, произведённые для текущего поколения 12,9-дюймового iPad Pro, которые теперь планируются использовать в планшете серии Air. Тем не менее, это всё равно прекрасные новости для линейки планшетов Air, так как теперь планшеты нового поколения с более низкой стоимостью будут обладать дисплеем от Pro-модели. Ожидается, что новые модели iPad Air представят уже в следующем месяце и тогда можно будет говорить о различного рода преимуществах, когда будет известна цена.