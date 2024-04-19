iPad Air получит дисплей от iPad Pro

На протяжении достаточно длительного времени по сети ходили слухи о том, что следующее поколение iPad Air выйдет в двух диагоналях дисплея, впервые копируя главную особенность линейки iPad Pro. И хотя следующий iPad Pro перейдёт на OLED-технологию, что сделает этот дисплей куда более привлекательным, есть информация, что предстоящий более крупный iPad Air будет использовать технологию Mini LED, которая применяется в текущем поколении iPad Pro. Эта информация поступила от достаточно известного инсайдеры из Display Supply Chain Consultants, который как правило является надёжным источником достоверной информации, так как имеет свои связи в цепочках поставки.

Переход на Mini LED для 12,9-дюймового даст ему более низкое энергопотребление, более высокую яркость для контента HDR и более глубокие чёрные цвета по сравнению с технологией IPS LCD, используемой в текущем iPad Air. Вероятно, данное нововведение связано с тем, что у Apple остались запасы панелей Mini LED, произведённые для текущего поколения 12,9-дюймового iPad Pro, которые теперь планируются использовать в планшете серии Air. Тем не менее, это всё равно прекрасные новости для линейки планшетов Air, так как теперь планшеты нового поколения с более низкой стоимостью будут обладать дисплеем от Pro-модели. Ожидается, что новые модели iPad Air представят уже в следующем месяце и тогда можно будет говорить о различного рода преимуществах, когда будет известна цена.