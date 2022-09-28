iPad Pro на М2 выйдет в октябре

Появилась первая информация от инсайдеров про планшет iPad Pro нового поколения, который должен получить процессор M2. Конечно, производитель делает ставку на просто безумный прирост производительности, так как нужно понимать, что данный процессор даже на ноутбуке предоставляет возможность работать с полным комфортом. А когда идёт речь о запуске планшета на таком же процессоре, у которого, очевидно, будет меньше требований к производительностью железа, можно быть уверенным в том, что iPad Pro будет действительно продуктом для профессионалов. Правда, пока что всё это находится на уровне слухов и предположений, так как на самом деле никаких точных характеристик M2 для данного планшета нет. Впрочем, мы не удивимся, если компания выпустит планшет на том же процессоре, что и ноутбук.

При этом производитель, скорее всего, решит сделать iPad Pro нового поколения действительно невероятно мощным решением — из-за того, что устройство нужно отделить от более простых решений. Соответственно, здесь будет использоваться дисплей на технологии mini-LED, будет вариант на 2 ТБ встроенной памяти и множество других мелких улучшений. Здесь хотелось бы отметить, что на текущий момент производитель ничего из вышеперечисленного не подтвердил, так что это всё больше слухи и догадки инсайдеров. Но в последнее время инсайдеры весьма точно предсказывают шаги производителя, так что мы этой информации о грядущем iPad Pro верим. Благо, презентация пройдёт уже в октябре, так что гадать не так уж долго.