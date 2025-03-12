iPad Pro получил уникальный чехол-подставку

Компания Moft анонсировала новый чехол-книжку Dynamic Folio, который улучшает эргономику iPad при работе с Apple Pencil или просмотре видео. Дизайн в стиле оригами позволяет превратить его в подставку, способную поднять планшет над поверхностью стола, а также одновременно поддерживать смартфон. Гибкость конструкции делает этот чехол более функциональным, чем стандартный Apple Smart Folio. Стоит отметить, что компания Moft запустила краудфандинговую кампанию на Kickstarter, и проект уже превысил цель в 10000 долларов на релиз, так что запуск чехла в продажу должен состояться в ближайшем будущем. Чехол будет доступен в трёх размерах, совместимых с iPad Mini, iPad Pro и iPad Air (11 и 13 дюймов).

Dynamic Folio изготовлен из стекловолокна, покрытого запатентованным материалом MOVAS — устойчивым к царапинам аналогом экологической кожи. 13-дюймовая версия прибавляет к весу iPad всего 292 грамма, что делает её легче фирменных чехлов Apple. Чехол крепится магнитно, позволяя легко снимать его при необходимости. Однако он не обеспечивает полную защиту — при падении планшет может получить повреждения из-за открытых сторон. Но это всё равно очень интересное решение, потому что ничего подобного ранее ни один производитель не выпускал. И для пользователей, которые активно работают с планшетом, подобные решения будут крайне интересны. Да и производитель обещает низкую цену, что тоже немаловажно для потенциального покупателя. У Apple чехлы очень дорогие.