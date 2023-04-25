iPad Pro получит гибридный OLED-дисплей

Многие отчёты инсайдеров говорят о том, что Apple перейдёт на OLED-панели при выпуске новой линейки iPad Pro уже в следующем году. Более того, в информации зарубежных изданий упоминается, что эта технология названа гибридной OLED из-за различных процессов, используемых при её производстве, что приводит к двум преимуществам для Apple. Например, крайне известное издание The Elec предполагает, что Apple не внесёт изменений в дизайн двух ожидаемых моделей iPad Pro в следующем году, поскольку размеры дисплеев, как утверждается журналистами, останутся на уровне 11 и 12,9 дюймов по диагонали. Что касается технологии гибридной OLED, то она объединяет стеклянную подложку жёстких OLED-дисплеев и тонкое плёночное покрытие гибких OLED-дисплеев. За счёт использования гибридной OLED-технологии производитель получает как минимум два важных преимущества.

Первое — дисплей может быть более тонким, чем стандартный вариант матрицы OLED, что означает, что в 2024 году семейство iPad Pro может сбросить несколько миллиметров в толщине — это сделает планшеты более портативными для транспортировки и использования в повседневной жизни. Второе преимущество заключается в том, что такая панель будет стоить меньше, чем гибкие OLED-экраны, так что новые модели iPad Pro не будут чрезмерно дорогими в следующем году. Проблема только в том, что это слухи и никакой информации от самой компании пока что не поступало. И Apple всё может переиграть прямо перед релизом.