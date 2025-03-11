iPad Pro получит подэкранный датчик Face ID

Согласно инсайдерам из издания Digital Chat Station, складной iPad Pro получит подэкранную систему Face ID — стоит сразу отметить, что журналисты уже много лет рассказывают о разработке складных устройств и подэкранных камер, так что их объединение было лишь вопросом времени. При этом нужно понимать, что речь идёт именно о складном iPad Pro, а не о складном iPhone, который ожидается в следующем году. При этом не вся система Face ID будет перемещена под экран — возможно, речь идёт только об инфракрасном проекторе, а инфракрасная камера останется на поверхности. Достичь этого планируют с помощью так называемой «мета-линзы», но что это значит никто не знает — источник передаёт информацию на китайском и дословно перевести эти данные не представляется возможным.

Но это напоминает первоначальные планы по уменьшению выреза Dynamic Island на iPhone — сначала под экран уходит проектор, а затем, через пару поколений, туда же перемещается и камера. Первоначально этот апгрейд ожидался в iPhone 17, но свежая информация говорит о том, что технологии пока не готовы для массового внедрения. Что касается складного iPad Pro, ожидается, что его дисплей будет 18,8-дюймовым — больше, чем у любого MacBook, но меньше, чем у iMac (сейчас доступен только 24-дюймовый вариант, хотя ранее были модели с диагональю 21,5 дюйма). Это позволит Apple практически полностью перейти на Face ID — сканеры Touch ID останутся лишь в некоторых моделях iPad (базовой версии, Air и mini).
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