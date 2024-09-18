iPad Pro после обновления до iPadOS 18 просто перестанет работать

Стоит сказать, что компания Apple крайне редко сталкивается с проблемами при развёртывании обновлений своего программного обеспечения, даже несмотря на то, что компания делает их доступными для всех устройств одновременно, а не поэтапно, как другие компании. Но когда такие проблемы всё же возникают, они бывают крайне серьёзными. Например, по данным издания MacRumors, развёртывание операционной системы iPadOS 18 для iPad Pro на чипе M4, которое запустили вчера вечером, было приостановлено специалистами из Apple из-за многочисленных сообщений о заблокированных iPad после установки данного обновления.

Под термином «заблокированный» подразумевается, что устройство становится полностью неработоспособным, что является одной из самых серьёзных проблем в сегменте мобильной электроники. Пострадавшим пользователям пришлось даже физически менять свои устройства в сервисных центрах компании, так как их невозможно было отремонтировать. Хотя это затронуло только небольшую часть пользователей, так как планшеты на M4 стоят дорого и пока что являются скорее устройствами для богатых техногиков, компания Apple решила остановить развёртывание обновления, чтобы избежать дальнейших проблем. Предполагается, что проблема с iPad Pro на M4 может быть связана с установкой обновления iPadOS 17.7 перед обновлением до iPadOS 18, но это пока лишь предположение. Теперь программистам компании Apple придётся разобраться в этой ситуации в ускоренном режиме.
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