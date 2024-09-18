iPad Pro после обновления до iPadOS 18 просто перестанет работать

Под термином «заблокированный» подразумевается, что устройство становится полностью неработоспособным, что является одной из самых серьёзных проблем в сегменте мобильной электроники. Пострадавшим пользователям пришлось даже физически менять свои устройства в сервисных центрах компании, так как их невозможно было отремонтировать. Хотя это затронуло только небольшую часть пользователей, так как планшеты на M4 стоят дорого и пока что являются скорее устройствами для богатых техногиков, компания Apple решила остановить развёртывание обновления, чтобы избежать дальнейших проблем. Предполагается, что проблема с iPad Pro на M4 может быть связана с установкой обновления iPadOS 17.7 перед обновлением до iPadOS 18, но это пока лишь предположение. Теперь программистам компании Apple придётся разобраться в этой ситуации в ускоренном режиме.